Помогите решить задачу № 297 под буквой б
Математика
Помогите решить задачу № 297 под буквой б
Ответ(ы):
Гость:
1) 132:4=33(км/ч) -скорость за 1 час ташкенского поезда 2)33х45=1485(км)- прошел ташкенский поезд до встречи 3)3375-1485=1890(км)-прошёл московский поезд до встречи 4)1890:45=42(км/ч)- скорость московского поезда Ответ: 42 км/ч скорость московского поезда
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