Помогите решить задачу № 297 под буквой б

Гость: Гость:

1) 132:4=33(км/ч) -скорость за 1 час ташкенского поезда 2)33х45=1485(км)- прошел ташкенский поезд до встречи 3)3375-1485=1890(км)-прошёл московский поезд до встречи 4)1890:45=42(км/ч)- скорость московского поезда Ответ: 42 км/ч скорость московского поезда