Срочно описание коровы на английском зарание спасибо.

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Срочно описание коровы на английском зарание спасибо.
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Гость:
Cow has got a milk. She white and black color. She is big . Больше не знаю)
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