Задача№1 Визначте якою буде температура повітря на висоті 2 км якщо не рівні моря вона становить +22 градуса Задача№2 На висоті 3 км температура +1 градуса якою буде температурою повітря в цій ж місцевості на рівні моря

География

Задача№1 Визначте якою буде температура повітря на висоті 2 км якщо не рівні моря вона становить +22 градуса Задача№2 На висоті 3 км температура +1 градуса якою буде температурою повітря в цій ж місцевості на рівні моря

Автор: Гость