Определите заряд ядра число электронов и нейтронов у кальция
Химия
Определите заряд ядра число электронов и нейтронов у кальция
Ответ(ы):
Гость:
Электронов 20 заряд 20 нейтроны= 40г/моль-20= 20
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