Объясните что может произойти с кожей при попадании в организм аллергенов и как и??бежать аллергических реакций

Биология
Объясните что может произойти с кожей при попадании в организм аллергенов и как и??бежать аллергических реакций
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
При попадании аллергенов в организм кожа может покрыться пятнами и прыщами.Дабы избежать аллергических можно либо принимать спец. препараты либо не находиться рядом с возбудителями аллергенов.
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