В столовую привезли 80 кг муки. В первый день израсходовали 12 кг муки, а во второй -в 2 раза больше . Сколько килограммов муки осталось? показать решения задачи
Математика
В столовую привезли 80 кг муки. В первый день израсходовали 12 кг муки, а во второй -в 2 раза больше . Сколько килограммов муки осталось? показать решения задачи
Ответ(ы):
Гость:
80-12=68 (кг) -осталосось после первого дня 68÷2=34 (кг)-мцки осталось Ответ: 34 кг муки осталось
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