В столовую привезли 80 кг муки. В первый день израсходовали 12 кг муки, а во второй -в 2 раза больше . Сколько килограммов муки осталось? показать решения задачи

Математика

В столовую привезли 80 кг муки. В первый день израсходовали 12 кг муки, а во второй -в 2 раза больше . Сколько килограммов муки осталось? показать решения задачи

Автор: Гость