Помогите пожалуйста сочинение по картине И.Шишкина "На опушке соснового леса,,

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Помогите пожалуйста сочинение по картине И.Шишкина "На опушке соснового леса,,
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Было утро из моего окна было видно всю опушку . Я наблюдал как красивые сережки березы развевались на ветру. Золотистый солнце светило всех сторон. Очень красивые эти березы такие красивые . белые с пятнами чёрнами
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