Найди лишнее число и объясни, почему оно лишнее. 13, 22,39,64,76
Математика
Найди лишнее число и объясни, почему оно лишнее. 13, 22,39,64,76
Ответ(ы):
Гость:
22 Потому что в числе цифры разные А в 22 два числа одинаковые Это и расскажи / запиши своими словами
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