В чём сила любой музыки в общем? Ответьте пожалуйста, мне очень надо!

Гость: Гость:

Я считаю что сила любой музыки это в эмоциях которые они вызывают,например из т/с "Кухня" в конце такая играет песня когда говорит Макс,под эту мелодию ты задумываешься о чём либо.В твоём вопросе я уже ответил.