В чём сила любой музыки в общем? Ответьте пожалуйста, мне очень надо!
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В чём сила любой музыки в общем? Ответьте пожалуйста, мне очень надо!
Ответ(ы):
Гость:
Я считаю что сила любой музыки это в эмоциях которые они вызывают,например из т/с "Кухня" в конце такая играет песня когда говорит Макс,под эту мелодию ты задумываешься о чём либо.В твоём вопросе я уже ответил.
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