Какие ветры дуют от тропиков к экватору

География
Какие ветры дуют от тропиков к экватору
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Ответ(ы):
Гость:
Пассаты. Эти ветры .
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