Какие почвы называют структурными

Гость: Гость:

Такие называют структурная почва- это почка в которой кроме мелких частиц песка пыли ила (основной состав почвы) содержится значительное количества перегноя и извести. в структурной почве хорошо сочетаются водный воздушный и тепловой режимы что обусловливает благоприятное направление биологических процессов..