Какие почвы называют структурными

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Какие почвы называют структурными
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Такие называют структурная почва- это почка в которой кроме мелких частиц песка пыли  ила (основной состав почвы)  содержится значительное количества перегноя  и извести. в структурной почве хорошо сочетаются водный воздушный  и тепловой режимы что обусловливает благоприятное направление биологических процессов..
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