Расставьте знаки препинания, графически объясните их постановку. Жизнь прекрасна и удивительна. Знание орудие а не цель. Слепая ненависть плохой советчик. чудесное дело леса! Злой язык что стрела. дружба честь отвага коллектив...

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Расставьте знаки препинания, графически объясните их постановку. Жизнь прекрасна и удивительна. Знание орудие а не цель. Слепая ненависть плохой советчик. чудесное дело леса! Злой язык что стрела. дружба честь отвага коллективизм наши подруги. Чтение вот лучшее учение. наш школьный двор как сад. Он порча он чума он язва здешних мест. Бедность не порок. Наша задача укреплять Родину. Слово не стрела да острее стрелы. Двадцать лет совершенно ничтожный срок в жизни народов. Мы его соседи. элеватор особое, механизированное больших размеров. зернохранилище больших размеров.

Автор: Гость