Помогите решить!!!! Между учениками двух классов разделили поровну 200 учебников. В одном классе 24 ученика, а в другом-26. Сколько учебников получил каждый класс?
Математика
Помогите решить!!!! Между учениками двух классов разделили поровну 200 учебников. В одном классе 24 ученика, а в другом-26. Сколько учебников получил каждый класс?
Ответ(ы):
Гость:
Складываем всех учеников: 24+26=50 учеников 200 учебников ÷ 50 учеников = 4 учебника на 1 ученика 4 учебника × 24 ученика = 96 учебников 4 учебника × 26 учеников = 94 учебника
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