Помогите решить!!!! Между учениками двух классов разделили поровну 200 учебников. В одном классе 24 ученика, а в другом-26. Сколько учебников получил каждый класс?

Математика

Помогите решить!!!! Между учениками двух классов разделили поровну 200 учебников. В одном классе 24 ученика, а в другом-26. Сколько учебников получил каждый класс?

Автор: Гость