Запишите все правильные дроби со знаменателем 8.

Математика
Запишите все правильные дроби со знаменателем 8.
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1    2    3   4    5   6  7    8 8    8    8   8    8   8  8    8
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