Запишите все правильные дроби со знаменателем 8.
Математика
Запишите все правильные дроби со знаменателем 8.
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1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8
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