Помогите пожалуйста!Найти в художественных текстах 5-7 предложений с деепричастными оборотами
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Помогите пожалуйста!Найти в художественных текстах 5-7 предложений с деепричастными оборотами
Ответ(ы):
Гость:
А где сам текст? Текст предоставь.
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