Информатика, PascalABC, написать программу: Вычислить площадь и периметр правильного N-угольника, описанного около окружности радиуса R (рассмотреть N-целого типа, R-вещественного типа)
Информатика
Информатика, PascalABC, написать программу: Вычислить площадь и периметр правильного N-угольника, описанного около окружности радиуса R (рассмотреть N-целого типа, R-вещественного типа)
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