Инна живет в квартире 51. В ее доме 5 этажей, по 4 квартиры на каждом этаже. В каком по??ъезде и на каком этаже живет Инна? нужно полное решение задачи
Математика
Инна живет в квартире 51. В ее доме 5 этажей, по 4 квартиры на каждом этаже. В каком по??ъезде и на каком этаже живет Инна? нужно полное решение задачи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5×4=20 квартир в подьездах 51÷20=3 подьезде живет Инна 51-20×2=11 квартир в ее подьезде 11÷4=3 этаже живет Инна. Ответы округлены
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