Инна живет в квартире 51. В ее доме 5 этажей, по 4 квартиры на каждом этаже. В каком по??ъезде и на каком этаже живет Инна? нужно полное решение задачи

Математика

Инна живет в квартире 51. В ее доме 5 этажей, по 4 квартиры на каждом этаже. В каком по??ъезде и на каком этаже живет Инна? нужно полное решение задачи

Автор: Гость