Иногда высоко над озером раздаётся серебряный звон крыльев белоснежных лебедей. ??интаксический разбор

Гость: Гость:

Иногда (обстоят.) высоко (обстоят.) над озером (обстоят.) раздаётся (сказуем.) серебряный (определ.) звон (подлеж.) крыльев (определ.) белоснежных (определ.) лебедей (дополн.) Предлож. повествоват., невоскл., простое, двусоставное, распростран., не осложнено [ -.-. -.-. -.-. = ≈ _ ≈ ≈ ---- ]