Иногда высоко над озером раздаётся серебряный звон крыльев белоснежных лебедей. ??интаксический разбор

Русский язык
Иногда высоко над озером раздаётся серебряный звон крыльев белоснежных лебедей. ??интаксический разбор
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иногда (обстоят.) высоко (обстоят.) над озером (обстоят.) раздаётся (сказуем.) серебряный (определ.) звон (подлеж.)  крыльев (определ.) белоснежных (определ.) лебедей  (дополн.)  Предлож. повествоват., невоскл., простое, двусоставное, распростран., не осложнено [ -.-.   -.-.   -.-.   =  ≈  _ ≈  ≈  ----  ]
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