Иногда высоко над озером раздаётся серебряный звон крыльев белоснежных лебедей. ??интаксический разбор
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Иногда высоко над озером раздаётся серебряный звон крыльев белоснежных лебедей. ??интаксический разбор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иногда (обстоят.) высоко (обстоят.) над озером (обстоят.) раздаётся (сказуем.) серебряный (определ.) звон (подлеж.) крыльев (определ.) белоснежных (определ.) лебедей (дополн.) Предлож. повествоват., невоскл., простое, двусоставное, распростран., не осложнено [ -.-. -.-. -.-. = ≈ _ ≈ ≈ ---- ]
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