Иновационный банк-чем занимается?
Экономика
Иновационный банк-чем занимается?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Комерческие банки специализирующиеся на кредитовании новых видов деятельности, технологии, научно технических и конструкторских разроботок
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина книги в форме прямоугольного параллелепипеда 20 см,Ширина 10 см,высота 3 см.Вы??если объём книги и площадь его обложки
Математика
Товарный поезд проезжает расстояние между двумя городами за 30 часов однажды това??ный поезд и скорый поезд выехали навстречу друг другу из этих го...
Математика
Профессор задал Королеве из мультфильма " 12 месяцев" задачу . Узнай какие цифры спрятались за буквами( в обоих выражения с одинаковыми буквами спр...