Интеграл 100 баллов. Решите правильно пожалуйста. Вычислить площади фигуры в прямоугольных координатах, ограниченной линиями

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Y=-x²-2,x+y=0,x=+-2 Фигура ограничена сверху прямой у=-х,а снизу параболой у=-х²-2 Площадь рана интегралу от -2 до 2 от функции -х+х²+2 S=-x²/2+x³/3+2x|2-(-2)=-2+8/3+4+2+8/3+4=13 1/3ед²