Замените словосочетание ПОДРОБНОСТЬ ПЛАНА , построенное на основе связи управление, синонимичным словосочетанием со связью согласование.

Русский язык
Замените словосочетание ПОДРОБНОСТЬ ПЛАНА , построенное на основе связи управление, синонимичным словосочетанием со связью согласование.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подробный план, вроде..................
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