Площадь огорода 0,6га,причом 75 процентов ее занимает хрен.Какую площадь занимает х??ен
Математика
Площадь огорода 0,6га,причом 75 процентов ее занимает хрен.Какую площадь занимает х??ен
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,6 га - 100% х га - 75% 0,6/х = 100/75 х =75*0,6/100 х = 0,45
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