Найти область определения указанных функций
Математика
Найти область определения указанных функций
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X²+y²-5≥0 x²+y²≥5 x²+y²≥(√5)² Областью определения будут все все точки плоскости XOY,кроме точек принадлежащих внутренней области круга с центром (0;0) и радиусом R=√5.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Complete the profile by changing the form of the verb in brackets using the Past Simple or the Present Perfect. Profile: CHRISTOPHER JONES Christ...
Обществознание