Найти область определения указанных функций

Математика
Найти область определения указанных функций
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X²+y²-5≥0 x²+y²≥5 x²+y²≥(√5)² Областью определения будут все все точки плоскости XOY,кроме точек принадлежащих внутренней области круга с центром (0;0) и радиусом R=√5.   
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
121 задание помогите кокие омонимы к слову гамак и дождь
Ответить
Английский язык
Complete the profile by changing the form of the verb in brackets using the Past Simple or the Present Perfect. Profile: CHRISTOPHER JONES Christ...
Ответить
Обществознание
Что такое сознание и какова его структура, кратко и понятно много баллов дам
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста) буду благодарна
Ответить
Физика
Помогите срочно плиз! 1) Меняется ли модуль скорости при прямолинейном равноускор.движении? 2)Меняется ли направление скорости при прямолиней...
Ответить