Составьте выражение доя решение задач.стоимость 50спортивных костюмов. 50(552÷24)=50×23=1150
Математика
Составьте выражение доя решение задач.стоимость 50спортивных костюмов. 50(552÷24)=50×23=1150
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так, тут же все правильно, в чем вопрос ответь пожалуйста!
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