Составьте выражение доя решение задач.стоимость 50спортивных костюмов. 50(552÷24)=50×23=1150

Математика
Составьте выражение доя решение задач.стоимость 50спортивных костюмов. 50(552÷24)=50×23=1150
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Гость:
Так, тут же все правильно, в чем вопрос ответь пожалуйста! 
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