Спроектировать парк. Начертить прямоуг 16 на 10см проведи диагонали, отметят середины сторон, это входы, соедини входы между собой всеми способами. На ск-ко треугольников разбит парк, какова площадь каждого треугольника, во- ск...

Математика

Спроектировать парк. Начертить прямоуг 16 на 10см проведи диагонали, отметят середины сторон, это входы, соедини входы между собой всеми способами. На ск-ко треугольников разбит парк, какова площадь каждого треугольника, во- сколько одного т-р меньше площади парка. Раскрась т-р голубы

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