Спроектировать парк. Начертить прямоуг 16 на 10см проведи диагонали, отметят середины сторон, это входы, соедини входы между собой всеми способами. На ск-ко треугольников разбит парк, какова площадь каждого треугольника, во- ск...

Математика
Спроектировать парк. Начертить прямоуг 16 на 10см проведи диагонали, отметят середины сторон, это входы, соедини входы между собой всеми способами. На ск-ко треугольников разбит парк, какова площадь каждого треугольника, во- сколько одного т-р меньше площади парка. Раскрась т-р голубы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну рисунок будет таким площадь это длина * на ширину...так что подумайте...
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