MNQP - параллелограмм. Найдите значение выражения.задача на фото.даю 30 баллов

Гость: Гость:

1)Pmno=NO+NM+MO=13+15+9=37см NO= 13см(по условию ) MO=QO=15см(свойство параллелограмма (диагонали параллелограмм пересекаются и точкой пересечения делятся пополам)) MN= QP=9см (свойство параллелаграмма(противолежащие углы равны, противолежащие стороны равны) 2)Pnoq=NO+NQ+QO=13+20+15=48см NO=13см (по условию) NQ=20см (по условию) QO=15 см(по условию) 3) 3Рmno-2Pnoq=(3*37)-(2*49)=111-96=15см Ответ:2 (15см)