Как рассчитать сопротивление лампочки с 6 V впитывающего сдерживании силе тока 0.2A
Технология
Как рассчитать сопротивление лампочки с 6 V впитывающего сдерживании силе тока 0.2A
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По формуле U=IxR значит 6:0.2=1.2 Ом
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