ПРОШУ ПОМОГИТЕ Определите при каких значениях а уравнение: х² + 2х + 16а = 0 Имеет два различных корня

Алгебра
ПРОШУ ПОМОГИТЕ Определите при каких значениях а уравнение: х² + 2х + 16а = 0 Имеет два различных корня
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X²+2x+16a=0 D=4-64a>0 64a<4 a<1/16 a∈(-∞;1/16)
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