ПРОШУ ПОМОГИТЕ Определите при каких значениях а уравнение: х² + 2х + 16а = 0 Имеет два различных корня

Алгебра

ПРОШУ ПОМОГИТЕ Определите при каких значениях а уравнение: х² + 2х + 16а = 0 Имеет два различных корня

Автор: Гость