Можно ли Дубровского назвать героем, в романе "Дубровский" Краткое Сочинение, если да(нет) то почему?

Литература
Можно ли Дубровского назвать героем, в романе "Дубровский" Краткое Сочинение, если да(нет) то почему?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какого из ? их там двое . если Владимира, то можно. Он притворялся учителем французского, что бы отомстить врагу , но влюбившись в дочь Троекурова, у Владимира пропадает всякое желание мести и расплаты . я считаю , что это благородный поступок
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
5 класс 10 предложений с переводом на тему моё хобби колекционирование марок или манет
Ответить
Математика
100 баллов Найти частные производные первого и второго порядка
Ответить
Литература
Главная мысль рассказа он живой и светится
Ответить
Геометрия
Один из углов образовавшихся при пересечении двух прямых равен 94° найдите градус??ые меры остальных углов с условием пж
Ответить
Химия
Визначити масову концентрацію розчину, що утворюється при змішуванні 400 г 10%-го і 600 г 40%-го розчину формаліну.
Ответить