Можно ли Дубровского назвать героем, в романе "Дубровский" Краткое Сочинение, если да(нет) то почему?
Литература
Можно ли Дубровского назвать героем, в романе "Дубровский" Краткое Сочинение, если да(нет) то почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какого из ? их там двое . если Владимира, то можно. Он притворялся учителем французского, что бы отомстить врагу , но влюбившись в дочь Троекурова, у Владимира пропадает всякое желание мести и расплаты . я считаю , что это благородный поступок
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