Можно ли Дубровского назвать героем, в романе "Дубровский" Краткое Сочинение, если да(нет) то почему?

Гость: Гость:

Какого из ? их там двое . если Владимира, то можно. Он притворялся учителем французского, что бы отомстить врагу , но влюбившись в дочь Троекурова, у Владимира пропадает всякое желание мести и расплаты . я считаю , что это благородный поступок