Помогите очень срочно надо!!!! 1.Спишите слова.Укажите,какой частью речи они являю??ся. 2.Выделите слова. 3.Объясните,по каким признакам вы определяете часть речи. Даю 20 б.
Русский язык
Помогите очень срочно надо!!!! 1.Спишите слова.Укажите,какой частью речи они являю??ся. 2.Выделите слова. 3.Объясните,по каким признакам вы определяете часть речи. Даю 20 б.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это легко. Ставь вопросы и всё.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Литература
Как выучить ограмезный стих за час,только эфективно!Пожалуйста подскажите,через ??ас здавать учителю,надо выучить!
Математика
Русский язык
продолжение приметливое дерево, подвести результат, длинная ночь, длительная поездка, каменистая почва, одержать успех на выборах, купить абонемен...