Помогите очень срочно надо!!!! 1.Спишите слова.Укажите,какой частью речи они являю??ся. 2.Выделите слова. 3.Объясните,по каким признакам вы определяете часть речи. Даю 20 б.

Русский язык

Помогите очень срочно надо!!!! 1.Спишите слова.Укажите,какой частью речи они являю??ся. 2.Выделите слова. 3.Объясните,по каким признакам вы определяете часть речи. Даю 20 б.

Автор: Гость