Как выучить ограмезный стих за час,только эфективно!Пожалуйста подскажите,через ??ас здавать учителю,надо выучить!

Литература
Как выучить ограмезный стих за час,только эфективно!Пожалуйста подскажите,через ??ас здавать учителю,надо выучить!
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