Опишите особенности жизнедеятельности кишечнополостных: питания, пищеварения, р??змножения (на примере гидры) ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
Биология
Опишите особенности жизнедеятельности кишечнополостных: питания, пищеварения, р??змножения (на примере гидры) ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гидра ведет сидячий образ жизни . Как и у всех кишечнополостных тело гидры состоит из 2-х слоев . Дыхание осуществляется всей поверхностью тела . Диффузная нервная система, тоесть на любое воздействее из внешней среды реагирует всё тело . Гидра питаеться мелкими беспозвоночными ( дафнии, циклопы ) . Гидра обладает очень высокой способностью к регенерации. Размножаеться обычно бесполым путем - почкованием . То есть на теле гидры образуется почка, растет . Образуться шупальцы, формируеться ротовое отверстие и вскоре молодая гидра отпочковываеться от взрослой .
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