Перечислите вещества,которые из твердого состояния переходят в жидкое(плавление) и не кипят
Физика
Перечислите вещества,которые из твердого состояния переходят в жидкое(плавление) и не кипят
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Галий при 25 градусах из твердого переходит в жидкое, азот может из твердого превратиться в жидкий при определенной температуре
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