Срочно!!! Сочинение на тему "мой самый лучший день на природе".

Гость: Гость:

Это был мой день на природе мы отдыхали,хоть и уже наступил ноябрь там было прекрасно,и не хуже чем летом.Отдыхали мы не долго но зато пожарили мясо и по играли в снежки,сделали снежного человечка,и снежную бабу. Хорошо было там хоть и не тепло. Мы делали снежных ангелов и строили базы их снега.Вот мой лучший день на природе