Срочно ! Очень нужно скласти твір на тему : "як ми вшановуємо пам'ять Шевченка в наш??й школі "
Українська література
Срочно ! Очень нужно скласти твір на тему : "як ми вшановуємо пам'ять Шевченка в наш??й школі "
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну ми зазвичай присвячуємо урок, робимо усілякі виступи , змагання на найкращий вірш.
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