В чем заключаются особенности европейского феодализма

История
В чем заключаются особенности европейского феодализма
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Гость:
Европейский феодализм – результат трех вариантов (типов) генезиса феодализма. Первый тип рождался непосредственно из первобытнообщинного строя варваров, минуя стадию развитого рабовладельческого общества. В Европе примером подобного варианта являются Англия, Скандинавия, Северо-Западная Германия, а также Русь, Польша, Чехия.  Второй тип складывался на основе синтеза элементов феодализма, вызревающих внутри рабовладельческого общества, с феодальными отношениями, формирующимися на последней стадии развития первобытнообщинного строя варваров. Причем и те и другие элементы в равной степени составляли основу будущего средневекового общества. Этот тип генезиса феодализма нашел свое воплощение в Северной Галлии, у ряда южнославянских народов.  Третий тип зарождался на базе синтеза элементов позднеантичного общества с феодальными отношениями, формировавшимися в варварских обществах, с явным преобладанием античных начал. Этот путь был характерен для Византии, Южной Галлии, стран Среднеазиатского региона.  Феодали́зм — социально-политическая структура, характеризующаяся наличием двух социальных классов — феодалов (землевладельцев) и простолюдинов (крестьян) , занимающих по отношению к феодалам подчиненное положение; феодалы при этом связаны друг с другом специфическим типом правовых обязательств, известных как феодальная иерархия. Основой феодализма является феодальная собственность на землю.  Средневеко́вье — исторический период, следующий после Античности и предшествующий Новому времени.
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