Какой вид будут иметь символ атома хлору, если его валентные электроны обозначаются точками возле символа? очень срочно!

Химия
Какой вид будут иметь символ атома хлору, если его валентные электроны обозначаются точками возле символа? очень срочно!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Записываем химический знак Cl, в атоме хлора на внешнем энергетическом уровне 7 электронов, один из которых не спаренный. Ставим по 2 точки возле атома хлора - слева, сверху и снизу, а справа - одну точку.   .. :Cl·   .. Здесь неудобно все это показать. 
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