Какой вид будут иметь символ атома хлору, если его валентные электроны обозначаются точками возле символа? очень срочно!

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Записываем химический знак Cl, в атоме хлора на внешнем энергетическом уровне 7 электронов, один из которых не спаренный. Ставим по 2 точки возле атома хлора - слева, сверху и снизу, а справа - одну точку. .. :Cl· .. Здесь неудобно все это показать.