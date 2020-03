Программа для PascalABC : нужен рисунок где будет дом с трубой ,небо,земля,солнце и гараж помогите плиз срочно!!!

Гость: Гость:

Держи. Тут конечно нет гаража, но можно скопировать дом и подвинуть, перекрасить, сам подумай. Трубы с дымом тоже нет Зато есть черепахи и переливающееся солнце. Думаю лучше чем ничего // PascalABC.NET 3.1, сборка 1218 от 12.04.2016 uses GraphABC; procedure Sun(x, y: integer); begin var c := 8; for var j := 1 to 100 do begin var r := 15 * c; var k := 0; if j mod 2 = 0 then k := 20; for var i := 0 to c do begin Brush.Color := RGB(230 - k, 230 - k, 0); Circle(x, y, r); k := k + 15; r := r - 15; sleep(100); end; end; end; procedure House(x, y: integer); begin Brush.Color := clBrown; Pen.Color := clBurlyWood; var house_width := 300; var house_height := 300; var count := 10; var step := round(house_width / count); FillRectangle(x, y, x + house_width, y + house_height); var xx := x; for var i := 1 to count - 1 do begin xx := xx + step; Line(xx, y, xx, y + house_height); end; Brush.Color := clGray; FillRectangle(x + 100, y + 100, x + 200, y + 210); Brush.Color := clYellow; FillRectangle(x + 105, y + 105, x + 195, y + 150); Brush.Color := clRed; FillRectangle(x + 105, y + 155, x + 150, y + 205); Brush.Color := clBlue; FillRectangle(x + 155, y + 155, x + 195, y + 205); MoveTo(x + house_width div 2, y - 80); LineTo(x + house_width, y, Pen.Color); LineTo(x, y, Pen.Color); LineTo(x + house_width div 2, y - 80, Pen.Color); FlooDfill(x + house_width div 2, y - 10, clOlive); Brush.Color := clRed; Circle(x + house_width div 2, y - 35, 30); end; procedure Turtoise(x, y: integer); begin Brush.Color := clGreen; Pen.Color := clGreen; FillRectangle(x + 5, y + 15, x - 20, y + 24); FillRectangle(x + 50, y, x + 30, y + 70); FillRectangle(x + 100, y, x + 120, y + 70); FillCircle(x + 170, y, 30); Brush.Color := clWhite; FillCircle(x + 180, y - 20, 10); Brush.Color := clBlack; FillCircle(x + 182, y - 18, 2); Brush.Color := clRed; FillRectangle(x + 180, y, x + 200, y + 4); Brush.Color := clBrown; FillEllipse(x, y - 10, x + 150, y + 50); end; begin Window.Init(0, 0, 1920, 1000, clBlue); Brush.Color := clLimeGreen; Rectangle(0, 580, 1920, 1018); House(700, 380); Turtoise(300, 600); Turtoise(900, 750); Sun(1200, 200); end.