Поздняя осень,месяц зимних гостей
Окружающий мир
Поздняя осень,месяц зимних гостей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поздняя осень месяц зимних гостей это:ноябрь
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