Найти наибольшее количество водорода, которое выделится при взаимодействии HCl с 1 моль металла: а) Mg; б) Zn; в) Al; г) Cu.

Химия
Найти наибольшее количество водорода, которое выделится при взаимодействии HCl с 1 моль металла: а) Mg; б) Zn; в) Al; г) Cu.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В)Al так как Al имеет наибольшую валентность
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