Найти наибольшее количество водорода, которое выделится при взаимодействии HCl с 1 моль металла: а) Mg; б) Zn; в) Al; г) Cu.

Химия

Найти наибольшее количество водорода, которое выделится при взаимодействии HCl с 1 моль металла: а) Mg; б) Zn; в) Al; г) Cu.

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