Владелец магазина потратил на приобретение товара 12 тыс. руб., на заработную плату сотрудникам 6 тыс. руб., на коммунальные услуги 2 тыс. руб. определите прибыль владельца магазина, если выручка от продаж составила 63 тыс. руб.

Экономика

Владелец магазина потратил на приобретение товара 12 тыс. руб., на заработную плату сотрудникам 6 тыс. руб., на коммунальные услуги 2 тыс. руб. определите прибыль владельца магазина, если выручка от продаж составила 63 тыс. руб.

Автор: Гость