Владелец магазина потратил на приобретение товара 12 тыс. руб., на заработную плату сотрудникам 6 тыс. руб., на коммунальные услуги 2 тыс. руб. определите прибыль владельца магазина, если выручка от продаж составила 63 тыс. руб.
Экономика
Владелец магазина потратил на приобретение товара 12 тыс. руб., на заработную плату сотрудникам 6 тыс. руб., на коммунальные услуги 2 тыс. руб. определите прибыль владельца магазина, если выручка от продаж составила 63 тыс. руб.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60-20(12+6+2)=43 тысячи
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