Теплоход плыл 4 часа со средней скоростью 35 километров час. А буксир 7 часа со скоростью 12 километров Час который из них пропал больше расстояние и на сколько
Математика
Теплоход плыл 4 часа со средней скоростью 35 километров час. А буксир 7 часа со скоростью 12 километров Час который из них пропал больше расстояние и на сколько
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4×35 = 140 (км) - теплоход. 2) 7×12 = 84 (км) - буксир. 3) 140-84 = 56 (км) Ответ: теплоход проплыл больше на 56 км.
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