Теплоход плыл 4 часа со средней скоростью 35 километров час. А буксир 7 часа со скоростью 12 километров Час который из них пропал больше расстояние и на сколько

Математика

Теплоход плыл 4 часа со средней скоростью 35 километров час. А буксир 7 часа со скоростью 12 километров Час который из них пропал больше расстояние и на сколько

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