Твір на тему " Музика осіннього дощу " .

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Осінь – гарна пора та ностальгічна пора…Пора світлого смутку, різнокольорового листя та дощу. Я вважаю, що дощ – це просто неймовірна погода. Можна комфортно влаштуватися на підвіконні, дивитися на сповзаючі по склу краплини і просто мріяти з чашкою запашного чаю. А можна вдягнутися, взяти парасольку та піти на прогулянку з друзями. Сміятися та хлюпати по лужах. Адже ми самі створюємо настрій, тому саме ми можемо створити «свій» дощ…