Привет, как решить задачу 2 класс. На первой полке 12 книжек, на второй- меньше. Сколько книжек на другой полке?

Математика

Привет, как решить задачу 2 класс. На первой полке 12 книжек, на второй- меньше. Сколько книжек на другой полке?

Автор: Гость