Привет, как решить задачу 2 класс. На первой полке 12 книжек, на второй- меньше. Сколько книжек на другой полке?

Математика
Привет, как решить задачу 2 класс. На первой полке 12 книжек, на второй- меньше. Сколько книжек на другой полке?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Книжек от одной, до  одиннадцати на второй полке.
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