Длина дуги состовляющей 0,4 окружности, равна 37,68. см.Найдите диаметр окружности.

Математика
Длина дуги состовляющей 0,4 окружности, равна 37,68. см.Найдите диаметр окружности.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
37.68 это 0.4 окружности. Значит вся окружность это 37.68/0.4=94.2 Делим длину на пи, получаем 30. Это и есть диаметр.
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