Какие омонимы к слову дождь?
Русский язык
Какие омонимы к слову дождь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ливень он тоже самое что и дождь только немного в другой форме ( луна -месяц)
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