Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики соединёных провинций. Участники войны (страны)

Гость: Гость:

В 16 веке Нидерланды подчинялись Испании. в те времена происходили жестокие гонения инквизиции, Филипп 2 ввел свои войска в страну и сосредоточил всю власть в руках Иснацев. ввел налог на шерсть,запретил нидерландским купцам торговать в колониях . все это вызвало недовольство всех слоев населения. первое востание произошло в 1566 г в промышленных районах Хондсхота, Ипра, Касселя и Армантьера. восстали еретики . они сжигали церкви,освобождали с тюрьм еретиков.за несколько дней восстали 12 округов из 17. в 1567 году герцог Альба с большой армией вторгся в Нидерланды и жестоко подавил востание . Филипп 2 дал ему безграничные права и герцог стал тираном. за 3 года казнили 8 тыс.человек и еще тысячи пытали . были введены огромные налоги .в 1571 году восстали северные районы ,Альба с большим трудом смог подавит его.в 1576 году востал юг .но и он был подавлен.на севере же воспользовавшийсь передышкой , было создана Республика объединеных провинций.его возгловляло купечество . они искали себе монарха с другой страны . нашли Вильгельма Оранского,но он правил в угоду Англии и Германии . но после его свергли . и купечество перестало искать иностраных государей.