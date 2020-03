Построить в одной системе координат график функций y = ax3+bx2+c, y=ax|sinx| на заданном про??ежутке. Промежуток и параметры для каждой функции вводятся пользователем. Пожалуйста, напишите программу( или хотя бы объясните, чт...

Гость: Гость:

Program abc; uses GraphABC; const scale = 20; step = 0.001; var x0, y0, x1, y1: integer; x, y, min, max, a, b, c: real; begin setwindowsize(1000, 800); DrawInBuffer := true; // write(' введите промежуток для функции(min значение-enter- max значение) '); // read(min, max); writeln('a='); read(a); writeln('b='); read(b); writeln('c='); read(c); x0 := WindowWidth div 2; y0 := WindowHeight div 2; line(20, y0, WindowWidth - 20, y0); line(x0, 20, x0, WindowHeight - 20); min := trunc((20 - x0) / scale); max := trunc((WindowWidth - 20 - x0) / scale); x := min; while x <= max do begin x1 := trunc(x0 + x * scale); y := a * x * x * x + b * x * x + c; y1 := trunc(y0 - y * scale); PutPixel(x1, y1, clGreen); y := a * x * abs(sin(x)); y1 := trunc(y0 - y * scale); PutPixel(x1, y1, clBlue); x := x + step; end; end.