У кати было 150 рублей.катя купила 4 ручки по 20 рублей сколько денег у кати осталось

Математика
У кати было 150 рублей.катя купила 4 ручки по 20 рублей сколько денег у кати осталось
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*20=80р сумма ручек  150-80=70р остаток
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