Какое движение совершает велосипедное колесо относительно рамы велосипеда. ВРАЩ??ТЕЛЬНОЕ? ПЛОСКОЕ?СВЕРИЧЕСКОЕ? ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ? И какое движение оно совершает относительно земли?
Физика
Какое движение совершает велосипедное колесо относительно рамы велосипеда. ВРАЩ??ТЕЛЬНОЕ? ПЛОСКОЕ?СВЕРИЧЕСКОЕ? ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ? И какое движение оно совершает относительно земли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Относительно рамы - вращательное Относительно земли - вращательно-поступательное
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Математика