Какое движение совершает велосипедное колесо относительно рамы велосипеда. ВРАЩ??ТЕЛЬНОЕ? ПЛОСКОЕ?СВЕРИЧЕСКОЕ? ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ? И какое движение оно совершает относительно земли?

Физика
Какое движение совершает велосипедное колесо относительно рамы велосипеда. ВРАЩ??ТЕЛЬНОЕ? ПЛОСКОЕ?СВЕРИЧЕСКОЕ? ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ? И какое движение оно совершает относительно земли?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Относительно рамы - вращательное Относительно земли - вращательно-поступательное
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